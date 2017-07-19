Dati
            Notizie Radiocor

            Italia-Africa: Meloni, con Piano Mattei nuova pagina nelle nostre relazioni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 13 feb - "Due anni fa quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto rapporti fra Africa, Europa ed Occidente e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualita' e potenzialita' dei popoli africani". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa 'a bridge for common growth'.

