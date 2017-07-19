Italia-Africa: Meloni, a giugno vertice con Nigeria su piano 5 mld per istruzione

Attenzione a istruzione e formazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - "Abbiamo lavorato su industria, occupazione e sviluppo del settore privato, con particolare attenzione ai giovani. Perche' chiaramente ogni progetto del Piano Mattei e' attraversato da un filo rosso, che e' l'attenzione all'istruzione e alla formazione, perche' il nostro obiettivo non e' quello di creare nuove dipendenze, ma quello di sostenere il protagonismo dei popoli africani e costruire vere opportunita' di riscatto. E questo e' possibile solo se si mette al centro la valorizzazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori, ad Addis Abeba, del secondo vertice Italia-Africa. "Ecco perche' - ha detto Meloni - abbiamo lanciato insieme alla Nigeria e in partenariato con la Global Partnership for Education la campagna per raccogliere 5 miliardi di dollari e migliorare la qualita' dell'istruzione per 750 milioni di bambini in oltre 91 nazioni. Tema su cui saro' felice di copresiedere a giugno un vertice a Roma con il presidente Tinubu".

