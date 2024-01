Italia-Africa: Giorgetti, l'attenzione dell'Italia e' gia' realta'

Mef in campo su fronti come infrastrutture e catene valore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - "L'Italia sta dedicando una speciale attenzione all'Africa. Come ministro delle Finanze vi assicuro che questa attenzione e' gia' una realta'". Lo ha sottolineato Giancarlo Giorgetti in un passaggio del suo intervento al vertice Italia-Africa, in corso al Senato. Il Mef, ha messo in evidenza, "cura molti aspetti: le infrastrutture, - reti energetiche, trasporti e connettivita' digitale come il cavo sottomarino Elmed che connette l'Italia alla Tunisia. Le infrastrutture sono un ingrediente chiave per il successo dell'area di libera scambio africana". Peraltro, "i Paesi africani hanno un enorme potenziale e hanno bisogno di accedere alle catene del valore regionali e globali. Questo richiede un nuovo modello di partnership con investitori e paesi stranieri. L'Italia e' qui per questo. Questo e' cio' che concretamente offre il Piano Mattei".

"Questo e' anche il cuore del sostegno italiano all'iniziativa Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (Rise), lanciata su iniziativa del G7 con la Banca Mondiale. Rise colma i divari di sviluppo nelle catene di fornitura con particolare attenzione ai materiali critici e alle tecnologie energetiche pulite".

Durante la Presidenza italiana del G7, ha spiegato ancora il responsabile del Mef, si lavorera' "per migliorare la diversificazione delle catene di approvvigionamento e di produzione". Giorgetti ha anche messo l'accento sul fatto che "le istituzioni finanziarie internazionali sono partner fondamentali. Le loro competenze, la loro capacita' finanziaria e il loro ruolo trasformativo sono inestimabili".

