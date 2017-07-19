Italia-Africa: domani Meloni ad Addis Abeba per Vertice, sabato ospite dell'UA -FOCUS -2

Sistema Italia protagonista nel Piano Mattei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Il vertice Italia-Africa si inserisce nel quadro piu' ampio del dialogo tra Africa ed Europa e conferma l'impegno dell'Italia a costruire, insieme ai partner africani, partenariati concreti e orientati ai risultati, fondati su interessi comuni, responsabilita' condivise e piena coerenza con le priorita' espresse dalle Nazioni africane e con l'Agenda 2063 dell'Unione Africana, in sinergia con le iniziative europee e multilaterali. Al Vertice Italia-Africa partecipano il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mohammed Ali Youssouf, il Presidente dell'Unione Africana e Presidente della Repubblica dell'Angola, Joao Lourenco, il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali e numerosi Capi di Stato e di Governo delle Nazioni dell'intero Continente africano. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni finanziarie internazionali con le quali, negli ultimi due anni, sono state avviate e rafforzate collaborazioni e sinergie strategiche: il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Anto'nio Guterres, il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Sidi Ould Tah, e la Direttrice Esecutiva della Banca Mondiale, Anna Bjerde. A conferma del pieno coinvolgimento nel Piano Mattei del Sistema Italia, parteciperanno al vertice anche rappresentanti delle istituzioni finanziarie italiane, di alcune delle principalita' realta' del mondo imprenditoriale italiano e delle organizzazioni della societa' civile coinvolte nelle iniziative.

Il 14 e 15 febbraio 2026 si svolgera' inoltre, nella sede della Commissione dell'Unione Africana ad Addis Abeba, la riunione annuale dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, giunta alla sua trentanovesima edizione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipera' come ospite d'onore alla sessione plenaria di apertura dell'Assemblea dell'Unione Africana. L'invito rivolto dall'Ua alla Presidente del Consiglio rappresenta un grande segnale politico di fiducia e di apprezzamento dell'Organizzazione per il percorso di cooperazione consolidato negli ultimi anni tra Italia e Unione Africana, anche nel quadro del Piano Mattei, nonche' per l'impegno comune a rafforzare un partenariato strategico sempre piu' solido tra Africa ed Europa. Nel corso del suo intervento, anticipano fonti italiane, la premier ribadira' l'ambizione dell'Italia ad essere il ponte privilegiato tra l'Europa e l'Africa, la centralita' del Continente africano nei nuovi equilibri geopolitici globali, il sostegno italiano all'Agenda 2063 dell'Unione Africana e l'impegno a rafforzare un partenariato fondato su corresponsabilita', crescita condivisa e strumenti finanziari innovativi.

