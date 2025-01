Italia: sale a 50,7 indice Pmi servizi dicembre, composito a **49,7** (RCO) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - In base ai dati raccolti, l'incremento dell'attivita' nel settore dei servizi in Italia rispecchia l'aumento del carico di lavoro e l'acquisizione di nuovi clienti. Il tasso totale d'espansione e' stato comunque marginale e piu' debole della media storica. In particolare, il fattore che ha limitato l'attivita' sembra sia stato il minore flusso di ordini, che le aziende intervistate hanno di nuovo menzionato a dicembre.

'A fine anno, le aziende dei servizi in Italia hanno segnalato notizie positive, con l'indice HCOB Pmi servizi di dicembre in crescita, riuscendo a bilanciare in parte la contrazione osservata a novembre. L'Indice composito, una media ponderata degli indici del manifatturiero e del terziario, e' migliorato in generale restando pero' ancora in stagnazione a causa della debolezza del settore che produce beni. Secondo le nostre previsioni a brevissimo termine, anche il Pil italiano del quarto trimestre dovrebbe risultare in stagnazione', ha commentato Jonas Feldhusen, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank. 'In base ai dati raccolti nell'indagine di dicembre, i prezzi d'acquisto delle aziende terziarie sono rimasti elevati, con pressioni provenienti da diversi costi, i maggiori dei quali sembrano essere quelli salariali ed energetici. Questi incrementi stanno influenzando i prezzi alla vendita, anch'essi aumentati a dicembre. Cio' indica che almeno qualche costo puo' essere trasferito ai clienti finali. Il tasso totale di inflazione delle tariffe applicate e' risultato moderato', ha aggiunto. 'A dicembre, le attivita' terziarie in Italia sono aumentate leggermente ma e' necessario mantenersi cauti nell'interpretare questo dato, visto che nel mese precedente l'indice aveva evidenziato una contrazione. Il flusso totale degli ordini ricevuti a dicembre si e' ridotto per il secondo mese consecutivo, con gli ordini destinati all'estero che seguono ormai questa tendenza al ribasso da diverso tempo. In aggiunta, il volume delle commesse inevase sta ormai riducendosi da qualche mese. L'immagine di cio' che potrebbe accadere nei prossimi mesi e' desolante, e le previsioni per gli affari sono inferiori alla media stabilita nel 2024', ha concluso l'economista.

