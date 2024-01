Italia: migliora il "meritometro", ma resta ultima a 41 punti da Finlandia

Report Forum della Meritocrazia in partnership con UniCatt (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Mancano pochi giorni alla pubblicazione dei dati 2023 del Meritometro, il primo indicatore quantitativo di sintesi e misurazione dello 'stato del merito' in un paese, con raffronto a livello europeo, che non ha simili in letteratura, ne' tanto meno nelle statistiche delle principali istituzioni di ricerca socioeconomica internazionali.

Interamente elaborato in Italia, nel 2015, dal Forum della Meritocrazia in partnership con l'Universita' Cattolica, il Meritometro ci restituisce ogni anno la situazione di progresso socioeconomico e benessere del nostro paese. I risultati 2023 vedono un miglioramento complessivo dell'Italia dello 0,91%, che raggiunge il punteggio di 26,39/100, ma rimane in ultima posizione a 41 punti di distanza dal primo in classifica, la Finlandia, a 9 punti dal penultimo, la Spagna, e a 23 punti dalla Germania, che si posiziona a meta' classifica.

'Siamo in stagnazione. Cresciamo troppo poco e troppo lentamente per recuperare lo spread meritocratico che ci separa dai nostri partner europei. Nel frattempo, perdiamo talenti e speranze, soprattutto giovanili - commenta Giorgio Neglia, Consigliere del Forum della Meritocrazia e responsabile scientifico del Meritometro -. L'agenda per uscire da questa palude ha due grandi priorita': costruire un ecosistema amico del merito, con regole certe e trasparenza per liberare energie e potenzialita'; promuovere il cambiamento con investimenti e politiche mirate per favorire qualita' del sistema educativo, pari opportunita' e mobilita' sociale'. Il report completo sara' presentato in occasione della VII edizione della Giornata nazionale del Merito, appuntamento annuale per fare il punto della situazione, che sara' ospitata dall'Universita' Cattolica, martedi' 30 gennaio (18.00-20.00, Aula Pio XI).

