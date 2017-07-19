Italia: indice Pmi servizi ottobre sale a 54 da 52,5 di settembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - 'Il settore italiano dei servizi e' entrato nel quarto trimestre con basi solide, con l'indice Pmi salito ad ottobre a 54.

L'accelerazione della crescita dell'attivita' e' stata accompagnata dal robusto rialzo dei nuovi ordini, dall'acquisizione di nuovi clienti e dal rinnovato aumento delle commesse estere', ha commentato Nils Mueller, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank, specificando che 'la crescita dei servizi ha avuto un piu' ampio effetto sull'economia, spingendo l'indice composito a 53,1, il valore piu' alto da marzo 2024. Se anche la produzione manifatturiera e' tornata in espansione, la spinta si e' chiaramente concentrata sul settore terziario'. Il comparto dei servizi ha registrato dinamiche 'variegate: l'inflazione dei costi gestionali si e' ridotta ai minimi in quattro anni e mezzo, offrendo alle aziende un certo sollievo. Le spese operative continuano pero' a essere elevate, con riferimento ai maggiori costi energetici, assicurativi e relativi a consulenze. In risposta a questo, i fornitori di servizi hanno aumentato le tariffe applicate ai clienti, puntando a proteggere i propri margini e a migliorare le condizioni della domanda'. Sul fronte occupazionale, 'la crescita e' rimasta limitata, con marginali rialzi delle assunzioni da parte delle aziende e spesso utilizzando contratti temporanei'. Positiva la fiducia. 'Nel complesso, i dati Pmi di ottobre evidenziano la resilienza del settore terziario, che resta il motore principale della crescita dell'economia privata italiana. Con il consolidamento della domanda complessiva e vendite estere che mostrano iniziali segnali di ripresa, le previsioni si sono schiarite, anche se le assunzioni e l'ottimismo restano attenuati', ha concluso l'economista.

