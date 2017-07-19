Italia: Commissione Ue, valori catastali non ancora aggiornati -2

Piano Casa e' ancora in fase iniziale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - "L'Italia - annota la Commissione Ue - e' inoltre caratterizzata da un'elevata percentuale di abitazioni non occupate e da un'elevata presenza di affitti a breve termine. Le responsabilita' sono ripartite tra l'amministrazione nazionale e quella subnazionale, mentre non esiste un quadro di coordinamento nazionale completo. La mancanza di finanziamenti strutturali ha ulteriormente limitato l'efficacia della politica abitativa. Il Governo ha recentemente adottato il Piano Casa, ma la sua valutazione e attuazione sono ancora in una fase iniziale".

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(RADIOCOR) 03-06-26 15:16:50 (0448)PA,IMM,EURO 5 NNNN