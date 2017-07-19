Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Italia: Commissione Ue, valori catastali non ancora aggiornati -2-

            Piano Casa e' ancora in fase iniziale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - "L'Italia - annota la Commissione Ue - e' inoltre caratterizzata da un'elevata percentuale di abitazioni non occupate e da un'elevata presenza di affitti a breve termine. Le responsabilita' sono ripartite tra l'amministrazione nazionale e quella subnazionale, mentre non esiste un quadro di coordinamento nazionale completo. La mancanza di finanziamenti strutturali ha ulteriormente limitato l'efficacia della politica abitativa. Il Governo ha recentemente adottato il Piano Casa, ma la sua valutazione e attuazione sono ancora in una fase iniziale".

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-06-26 15:16:50 (0448)PA,IMM,EURO 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.