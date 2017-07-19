Italia: Bracco, siamo paese che lotta per crescere, spread mai cosi' basso

Imprenditrice: 'le industrie si danno da fare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - 'Il futuro del paese lo vedo faticoso, ma lo vedo bene perche' siamo bravi e andiamo avanti con tutta la nostra forza'. Cosi' l'imprenditrice, Diana Bracco, interpellata a margine della Prima della Scala. 'Siamo un paese che lotta e che lavora per crescere. E abbiamo anche dei bellissimi numeri, pensiamo allo spread, che non e' mai stato cosi' basso', ha aggiunto la presidente e ad del gruppo Bracco, Inoltre, 'non e' vero che le industrie non si danno da fare', ha sottolineato Bracco, portando come esempio la sua azienda: 'stiamo lavorando moltissimo e crescendo moltissimo e dappertutto'.

