            Notizie Radiocor

            Italia: Bazoli, occorre mantenere la fiducia a qualunque costo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il presidente emerito di Intesa Sanpaolo e' fiducioso sul futuro dell'Italia. 'Occorre mantenere la fiducia a qualunque costo', ha risposto il banchiere di lungo corso, nel foyer del Teatro alla Scala durante l'intervallo della Prima di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk'.

