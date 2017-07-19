Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Italia: Bazoli, occorre mantenere la fiducia a qualunque costo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il presidente emerito di Intesa Sanpaolo e' fiducioso sul futuro dell'Italia. 'Occorre mantenere la fiducia a qualunque costo', ha risposto il banchiere di lungo corso, nel foyer del Teatro alla Scala durante l'intervallo della Prima di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk'.
dim-emi
(RADIOCOR) 07-12-25 19:47:49 (0458) 5 NNNN
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Intesa Sanpaolo
|5,613
|-0,09
|17.39.26
|5,613
|5,673
|5,667