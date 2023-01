Italgas: stato di agitazione sindacale in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 9 gen - Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, e le Rsu aziendali hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il polo Italgas in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

I sindacati lamentano una carenza di personale ritenuta cronica e legata ad un turn over fuori controllo che non consente la sostituzione dei lavoratori che escono dall'azienda. Secondo i rappresentati dei lavoratori questo comporterebbe un maggior carico di lavoro per il personale in servizio, con periodi di reperibilita' oltre i limiti contrattuali, turni notturni in solitaria per la rilevazione delle perdite di gas nella rete, eseguiti in cantieri stradali improvvisati e non adeguati a garantire la sicurezza degli operatori.

Lo stato di agitazione segue ad una serie di incontri e tentativi di conciliazione attivati gia' lo scorso 23 novembre e conclusi con esito negativo oggi stesso in sede di ministero del Lavoro.

"RSU e OO.SS. giovedi' 11 gennaio - si legge in una nota congiunta di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - faranno le assemblee con tutte le lavoratrici e i lavoratori del Polo per spiegare nel dettaglio l'atteggiamento di Italgas su tutti i temi e decidere come proseguire l'agitazione. Non si esclude il ricorso allo sciopero".

