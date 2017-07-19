Italdesign: Fim-Cisl, arrivo Ust svolta positiva, tutelare societa' e lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - L'acquisizione della maggioranza di Italdesign da parte dell'americana Ust, con Audi che mantiene una quota di minoranza, "segna una svolta nel lungo percorso di una azienda storica e ancorata alla tradizione automobilistica italiana. Le garanzie sancite in merito a sedi operative, dipendenti e progetti in corso, rassicurano". Cosi' la Fim-Cisl Torino e Canavese, secondo cui "affiancare alle attivita' 'core' la possibilita' di sviluppo in settori importanti come quelli informatico, AI e aprire alle competenze presenti in Ust puo' rappresentare una novita' positiva e di espansione". Secondo il sindacato sara' indispensabile pero' mantenere alta l'attenzione sull'evoluzione della situazione. "Occorrono dialogo, confronto e trasparenza, abbiamo bisogno di poter valutare concretamente le novita' che arriveranno e le loro ripercussioni. Italdesign con i suoi 1.100 dipendenti in Piemonte rappresenta ancora un punto di forza del settore industriale e dovra' godere della massima tutela in questa fase nuova", si legge in una nota, in cui si precisa che il sindacato continuera' a seguire gli sviluppi.

Ars

(RADIOCOR) 07-09-26 15:58:07 (0365) 5 NNNN