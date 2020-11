Italcanditi (Investindustrial): acquisisce 100% Comprital, prosegue espansione area gelato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - Italcanditi,partecipata da Investindustrial, ha acquisito il 100% di Comprital Group, leader italiano nella produzione di ingredienti e semilavorati per la gelateria e pasticceria artigianale.

Fondato nel 1985 da Gianni Osti, con sede a Settala (Milano), il Gruppo, attraverso i propri stabilimenti di Settala (in un sito produttivo di 10.000 mq) e di Stainslawow in Polonia, produce un'ampia gamma di prodotti composta da oltre 35 linee di basi gelato, paste, creme, variegati, glasse, coperture e granelle, integratori e frozen yogurt che vengono esportati in oltre 70 paesi. Nel 2019 il Gruppo ha registrato un fatturato pari ad oltre 27 milioni di Euro.

L'acquisizione di Comprital Group permette a Italcanditi, leader italiano ed europeo nella produzione di semilavorati per l'industria dolciaria e lattiero casearia, di proseguire ulteriormente la sua penetrazione nella nicchia del gelato artigianale (dopo l'acquisizione nel settembre del 2019 di Prodotti Rubicone) comparto caratterizzato da importanti dimensioni e in continua espansione.

L'operazione rappresenta la quarta acquisizione per Italcanditi dopo quella di un ramo di azienda per i preparati a base frutta per lo yogurt, di Prodotti Rubicone e di Ortofrutticola del Mugello, leader nella produzione e commercializzazione dei marron glace'. La crescita per linee esterne e' stata avviata in seguito all'entrata nel 2019 di Investindustrial nel capitale della societa', permettendo a Italcanditi di divenire una solida piattaforma su cui implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari.

