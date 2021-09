Ita: Ue, non dovra' rimborsare Stato per prestito illegale Alitalia -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brdo, 10 set - Quanto ai conferimenti di capitale per un importo di 1,35 miliardi di euro che lo Stato italiano destinera' a Ita nei prossimi tre anni (di cui 700 milioni quest'anno), la Commissione indica che saranno effettuati a condizioni di mercato, senza configurarsi pertanto come aiuti di Stato. La Commissione ha constatato che l'investimento garantira' allo Stato italiano un rendimento che anche un investitore privato avrebbe accettato. A tale riguardo, il piano industriale di Ita 'dimostra che sara' una compagnia aerea redditizia, che attuera' una strategia commerciale basata su una rete di rotte ridotta e redditizia, su una maggiore efficienza in termini di costi, sulla digitalizzazione e sulla sostenibilita' ambientale grazie a una flotta di nuova generazione efficiente sotto il profilo del consumo di carburante, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e dei costi del carburante'.

Su tale base, la Commissione 'ha constatato che il tasso interno di rendimento (IRR) atteso dell'investimento risulta superiore al costo del capitale proprio. Tale valutazione e' stata inoltre confermata da tre relazioni di esperti indipendenti, che hanno analizzato in dettaglio vari aspetti dell'operazione proposta'. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i conferimenti di capitale dell'Italia in Ita saranno effettuati a condizioni di mercato in linea con le regole di mercato e che, pertanto, enon costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

