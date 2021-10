Ita: sindacati, presidio a Fiumicino e mobilitazione che continua

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Anche oggi nel giorno dell'avvio della nuova compagnia Ita Airways lavoratori e lavoratrici hanno manifestato numerosi all'aeroporto di Fiumicino". Lo riferisce una nota unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, sottolineando che "una delegazione delle quattro organizzazioni sindacali ha depositato simbolicamente davanti ai banchi check in della nuova compagnia un pacco regalo con su scritto 'mittente Mario Draghi, destinatario Europa' e con l'indicazione 'fragile perche' contenente materiale umano'".

"La mobilitazione continua - spiegano le organizzazioni sindacali - finche' non avremo risposte dal management e dall'azionista sui rami handling e manutenzione con la garanzia dell'applicazione delle tutele occupazionali e salariali, sull'assunzione dei lavoratori Alitalia, sulla cancellazione del regolamento aziendale e sulla corretta applicazione del contratto nazionale, sulle tutele dei lavoratori fragili e delle categorie protette ed infine garanzie per i lavoratori dei servizi e dell'indotto".

"L'azienda a totale proprieta' pubblica - concludono i sindacati - deve spiegare perche' non applica il Ccnl di settore, quali sono i criteri che ha adottato per acquisire il personale, perche' non ha previsto la profittevole attivita' cargo, quali sono le ragioni per le quali non e' riuscita ad aggiudicarsi l'affidamento dei servizi di continuita' territoriale con la Sardegna".

Com-fro

