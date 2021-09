Ita: Giovannini a question time Camera su competitivita' e assunzioni compagnia

Interverranno alla seduta anche Speranza e Lamorgese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, interverra' in Aula alla Camera per il question time convocato alle 15.

Giovannini rispondera', tra le altre, a un'interrogazione sulle iniziative volte a garantire la competitivita' della nuova compagnia aerea Ita, anche attraverso la salvaguardia del personale proveniente da Alitalia.

Il ministro trattera' inoltre i temi riguardanti la sicurezza dei lavoratori nell'ambito dei subappalti tramite lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall'importo assoggettato al ribasso, in linea con un ordine del giorno accolto dal Governo; il ripristino della continuita' territoriale marittima da e per la Sardegna; la rapida definizione della riforma del trasporto pubblico locale, anche grazie alle risorse del Recovery Plan; il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico fino a Lecce e all'inserimento di infrastrutture di Bari e Brindisi nella rete centrale dei corridoi Ten-T; il potenziamento delle infrastrutture destinate al diportismo in Calabria.

Interverranno alla seduta anche i ministri della Salute, Roberto Speranza, che rispondera' una interrogazione sulla questione sull'immissione di medici veterinari in Sardegna per fronteggiare i nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini (lingua blu), e dell'Interno, Luciana Lamorgese, sulla revisione delle politiche di accoglienza dei migranti.

