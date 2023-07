Ita: continuita' territoriale, richiamo della Regione Sardegna -2

Plauso dei sindacati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 lug - 'Il richiamo dell'assessore regionali dei Trasporti a Ita, in seguito alle tante lamentele per voli cancellati e collegamenti ridotti con la Penisola, e' un segnale importante, che accoglie le nostre richieste di maggior fermezza con i vettori che operano in regime di continuita' territoriale'. E' il primo commento di Michele Palenzona e Gianluca Langiu della Fit Cisl Sardegna. 'La stessa fermezza - aggiungono i due segretari -, pero', deve esserci anche rispetto alle altre compagnie sugli altri scali sardi. Non si puo' chiedere solo a ITA di inserire voli aggiuntivi su Cagliari e non estendere l'invito a chi vola su Alghero e Olbia, soprattutto alla luce dei dati recenti di Assoaeroporti: in particolare sul Costa Smeralda - sottolineano Palenzona e Langiu -, si evidenzia un trend negativo proprio sui voli in continuita' territoriale.

E questo non perche' ci sia una mancanza di domanda, ma semplicemente perche' l'aerolinea non e' nelle condizioni di fornire un servizio adeguato, a partire dal numero di mezzi non all'altezza dell'impegno assunto per garantire la continuita' territoriale". Per i due sindacalisti "Ben venga il richiamo al rispetto delle regole e al rischio di penalita', ma se indice di un deciso cambio di rotta nei confronti di tutte le compagnie. Se dovesse fermarsi solo a Ita, avrebbe il sapore della mera propaganda'.

col -mad

(RADIOCOR) 18-07-23 16:18:37 (0515)PA 5 NNNN