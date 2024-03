Ita: confermato collegamento in giornata Brindisi-Milano Linate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 2 mar - 'Potenziare l'aeroporto di Brindisi - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci - e' una priorita' che prevede impegno, risorse, relazioni istituzionali solide. Tutto questo e' stato alla base dell'interlocuzione tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways, una trattativa importante - per cui ringrazio il presidente Vasile - che ci consentira' di conservare i voli da e per Milano Linate cosi' come e' oggi. Quei voli sono indispensabili per garantire opportunita' di business alle province di Lecce, Brindisi e Taranto ed e' quindi sempre una nostra priorita' interloquire con gli operatori affinche' mantengano gli impegni presi negli anni e, se possibile, li potenzino. E' importante non creare allarmismi per ragioni di propaganda politica, perche' oltre ad essere inutile, si rischia di inficiare un lavoro che ha la finalita' di tutelare il diritto alla mobilita' dei cittadini - chi lavora, chi studia, chi raggiunge la Puglia per ragioni turistiche - e di rafforzare la visione strategica del trasporto aereo per la crescita turistica ed economica del Salento, cercando di garantire le migliori tariffe ai cittadini'.

