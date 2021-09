Ita: Capone (Ugl), richiamiamo il Governo alle proprie responsabilita'

Alfonsi, 'E' assurdo far pagare inefficienze ai lavoratori' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - 'Siamo qui in piazza per manifestare la nostra vicinanza ai lavoratori Alitalia e per richiamare il Governo alle proprie responsabilita''. E' quanto dichiarano Paolo Capone, segretario Generale Ugl e Francesco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporto aereo, durante la manifestazione a Roma, in Piazza San Silvestro, in merito alla vertenza Alitalia-Ita.

'E' assurdo - aggiungono - che una azienda pubblica faccia pagare il conto delle sue inefficienze ai lavoratori, scaricando su di loro le proprie responsabilita'. Non si puo' assistere passivamente a quanto sta accadendo, vedendo migliaia di lavoratori privati delle garanzie in spregio ai contratti nazionali e ai principi di responsabilita' sociale". E, concludono, "siamo qui per richiamare il Governo ai suoi doveri sollecitando un rapido intervento che sia finalizzato a ridiscutere il piano industriale e a finanziare nuovi ammortizzatori sociali. Un comparto strategico per il rilancio dell'economia e del turismo non puo' essere lasciato morire nel silenzio e nell'indifferenza'.

