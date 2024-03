Ita Airways: Vasile (Aeroporti Puglia), soddisfatti per voli aggiuntivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mar - "A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione del vettore, che ringrazio per la sensibilita' mostrata nell'accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilita' dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattivita' del territorio, non possono prescindere dalla necessita' di collegamenti efficienti che Ita Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia".

Cosi' in una nota il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

