Ita Airways: sospende voli da e verso Israele fino a 7/3 dopo attacchi su Iran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Ita Airways si aggiunge alle compagnie che hanno sospeso i voli da e per Tel Aviv, a seguito degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Le rotte della compagnia da e verso Israele sono cancellate fino al 7 marzo, secondo quanto spiega un comunicato. In piu', Ita non utilizzera' lo spazio aereo di Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran fino al 7 marzo e i voli da e per Dubai sono sospesi fino all'1 marzo. "La compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed e' in stretto contatto con le autorita' - spiega la nota - La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi e' sempre la massima priorita' per Ita Airways e per il Gruppo Lufthansa".

