Ita Airways: ripristinato terzo volo giornaliero Brindisi-Milano Linate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - 'Il ripristino del volo della mattina e del corrispondente volo serale che collegano Brindisi e Milano Linate conferma la presenza di Ita Airways sugli scali pugliesi per tutta la stagione summer 2024, garantendo al territorio un'estesa connettivita' grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall'hub di Roma Fiumicino', ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways.

'La Puglia rappresenta per noi un territorio importante che quest'anno sara' ancora piu' protagonista in vista del vertice del G7 di giugno, per il quale la Compagnia valutera' incrementi dell'operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi.

Il potenziamento dell'offerta di Ita Airways sugli aeroporti pugliesi e' stato possibile grazie alla rinnovata collaborazione con la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, con i quali la compagnia, come gia' affermato nelle sedi istituzionali, ha intrapreso un dialogo franco e costruttivo che ci ha portati al raggiungimento del comune obiettivo del miglioramento della connettivita' del territorio', ha aggiunto Benassi.

'La conferma dell'operativo mattino-sera tra Brindisi e Milano Linate rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti e che, pubblicamente, avevamo assunto in diverse sedi istituzionali. Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Ita Airways hanno lavorato a questo risultato con grande impegno e comunione d'intenti al solo fine di garantire al Salento, ai cittadini e alle imprese le migliori condizioni di trasporto su un'area che, in ogni caso, e' adeguatamente servita', ha affermato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. 'Abbiamo operato per dare una risposta adeguata alle aspettative del territorio, a dispetto dello scetticismo ingiustificato di quanti hanno inteso vedere in Aeroporti di Puglia un nemico del Salento.

Un atteggiamento che, invece, ha rischiato di compromettere un lavoro fatto con grande serieta', ma che, proprio per questo, ha richiesto tempi giusti e modalita' di approccio ponderate nell'esclusivo interesse della comunita' pugliese.

Diamo nuovo slancio all'intesa tra Aeroporti di Puglia e Ita Airways con la quale intendiamo operare per consolidare e potenziare il network dei collegamenti dagli scali pugliesi', ha concluso Vasile.

