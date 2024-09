Ita Airways: nessun volo cancellato ieri per sciopero e no disagi per passeggeri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Lo sciopero dalle 13 alle 17 di ieri 7 settembre non ha provocato cancellazioni di voli per Ita Airways ne' disagi per i suoi passeggeri. Lo comunica la compagnia aerea: "Le operazioni di volo della Compagnia sono state regolari, non e' stato cancellato alcun volo e non ci sono stati disagi per i passeggeri".

