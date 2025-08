ITA Airways: con Make-A-Wish Italia Onlus per far volare i piccoli pazienti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - ITA Airways ha deciso di sostenere Make-A-Wish Italia Onlus, offrendo una gift card per coprire i costi dei viaggi aerei necessari a realizzare i desideri dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 'Grazie al contributo di ITA Airways - spiega una nota - l'associazione potra' accompagnare ancora piu' famiglie nella realizzazione di desideri che spesso hanno come meta luoghi speciali, citta' iconiche o incontri emozionanti in altre regioni o all'estero'. La gift card permettera' all'associazione di coprire i costi dei voli, uno degli aspetti piu' delicati nella logistica della realizzazione di un desiderio. 'Siamo grati a ITA Airways per aver scelto di sostenere la nostra missione - ha dichiarato Sune Frontani, presidente e co-fondatrice di Make-A-Wish Italia Onlus -. Il desiderio di un bambino gravemente malato non e' mai un semplice viaggio: e' un'occasione per ritrovare un momento di spensieratezza con la propria famiglia, spesso messa a dura prova dalla malattia, un'opportunita' per sentirsi di nuovo bambini, per riscoprire la bellezza della normalita'. Grazie a questo contributo, possiamo donare ad ancora piu' bambini forza e coraggio durante la fatica della malattia'.

