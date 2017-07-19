Istruzione: Master in Finance Escp Business School primo al mondo in classifica FT

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Il programma Master in Finance (Msc) di Escp Business School si e' classificato al primo posto ranking mondiale 2026 del Financial Times dei migliori 70 Master in Finance pre-esperienza lavorativa. Lo ha reso noto in un comunicato la Business School, spiegando che per il quarto anno consecutivo, "Escp ha conquistato la prima posizione, confermando l'eccellenza e l'impatto del suo Master in Finance sulla scena globale". Le classifiche annuali del FT si basano su diversi criteri, tra cui l'esperienza internazionale del corso, la rete di alumni, la diversita', i servizi di career placement, gli obiettivi raggiunti e i salari degli ex studenti. Il Master in Finance di Escp si distingue trasversalmente in tutti i criteri della classifica, secondo la nota. Nel dettaglio, per il quarto anno consecutivo, il Master in Finance di Escp si e' classificato primo per la rete di alumni e i servizi di career placement, con il 100% dei laureati occupati entro tre mesi dal conseguimento del titolo. Il programma ha conquistato il primo posto per gli obiettivi raggiunti dai laureati (98% degli intervistati) e il punteggio piu' alto per la soddisfazione complessiva (9,75 su 10). Il programma si distingue anche per l'eccellenza internazionale, classificandosi secondo al mondo per l'esperienza internazionale del corso e la mobilita' lavorativa internazionale. Sin dalla sua fondazione, il Master in Finance ha formato centinaia di laureati che hanno costruito carriere di successo in tutto il mondo e fanno oggi parte della rete globale di Escp, che conta oltre 90.000 alumni.

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(RADIOCOR) 15-06-26 11:20:04 (0226) 5 NNNN