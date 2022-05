Istruzione: Aula Senato approva Ddl su Its, torna alla Camera

In attuazione del Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che ridefinisce la missione e l'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il voto a favore e' arrivato con 175 si' e 7 no, nessun astenuto. Il provvedimento e' stato modificato in sede di esame in commissione Istruzione e torna dunque all'esame della Camera.

