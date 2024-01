Istat-Bankitalia: ricchezza famiglie -12,5% in termini reali in 2022 -2

Ricchezza netta Pa/Pil livelli pre-Covid, altri paesi sopra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - La crescita delle passivita' finanziarie (+2,8%) e' riconducibile alla componente dei prestiti nel 2022. Tra le attivita' reali delle societa' non finanziarie, che costituiscono il 57,2% della loro ricchezza lorda, nel 2022 ha continuato a crescere il valore degli impianti e macchinari. Dal lato finanziario, sono aumentate le detenzioni di titoli e azioni, mentre la crescita dei depositi, sostenuta durante la crisi pandemica, e' stata limitata. Nel complesso, la ricchezza lorda delle imprese e' aumentata del 2,4%. Le passivita' sono diminuite del 2,6% per effetto della riduzione del valore di mercato delle azioni e dei titoli obbligazionari. Il livello di indebitamento si e' leggermente ridotto, in linea con l'andamento osservato negli altri paesi. La ricchezza lorda delle societa' finanziarie e' diminuita del 7%. La contrazione dei bilanci ha riguardato soprattutto i depositi attivi e i titoli detenuti. Anche le passivita' si sono ridotte, del 5,7% per effetto del calo dei depositi, delle riserve assicurative e delle azioni. A fine 2022 la ricchezza netta delle Pa e' risultata negativa per 1.188 miliardi, in miglioramento rispetto al 2021 per effetto di una crescita delle attivita' (+4,7%) e di una riduzione delle passivita' (-6,9%). Tra le attivita' non finanziarie e' aumentato il valore delle opere del genio civile e degli immobili non residenziali; tra quelle finanziarie si e' accresciuto il valore dei titoli. Il forte calo delle passivita' e' stato guidato dalla riduzione dei prezzi di mercato dei titoli di Stato. In tutti i paesi considerati la ricchezza netta delle Pa in rapporto al Pil e' aumentata nell'ultimo biennio, dopo la contrazione osservata nel 2020 con la crisi pandemica. In Italia, il rapporto e' tornato in linea con i valori precedenti la pandemia, che sono stati ampiamente superati negli altri paesi.

