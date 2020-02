Istat: Zingaretti, dai dati sulla natalita' un segnale di urgenza

Subito politiche per le famiglie e piano per i giovani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - "Diminuisce la popolazione per il quinto anno consecutivo, meno nascite e piu' italiani che lasciano il Paese. Dai dati Istat un altro segnale di urgenza: subito politiche per le famiglie, il sostegno alla genitorialita' e un grande piano per il lavoro di qualita' ai giovani". Cosi' su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

