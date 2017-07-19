Istat: Urso, crescita fiducia ci conforta, siamo sulla strada giusta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - 'Ci conforta il fatto che l'ultimo dato Istat di oggi ci dice che i consumatori e le imprese italiane accrescono la loro fiducia: e' aumentata la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane nel mese di agosto il che vuol dire che evidentemente siamo sulla strada giusta anche per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi, se pensiamo al successo di transizione 5.0'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia, parlando dei dati Istat di oggi, secondo i quali ad agosto si stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori, che cresce da 94,2 a 94,5, sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese che sale da 95,7 a 96,9.

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(RADIOCOR) 28-08-26 19:23:57 (0526) 5 NNNN