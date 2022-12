Istat: popolazione 2021 a 59.030.133 (-0,3%), pesa anche il calo degli stranieri -2

Analfabeti dimezzati allo 0,5%, i laureati salgono al 15% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)- Roma, 15 dic- Il decremento di popolazione e' molto piu' limitato nei Comuni della classe 5-20mila abitanti e in quella fino a 5mila abitanti (che insieme rappresentano il 70% dei Comuni italiani). Nei 44 Comuni con oltre 100mila abitanti solo 5 guadagnano popolazione, per i restanti 39 si registra un calo rispetto al Censimento 2020 di circa 115mila residenti. Le donne rappresentano il 51,2% della popolazione residente, superando gli uomini di 1.392.221 unita'. Il rapporto di mascolinita' e' pari a 95,4 uomini ogni 100 donne; il piu' alto si registra in Trentino-Alto Adige (97,7), quello piu' basso in Liguria (92,6) che e' anche la regione con il piu' alto indice di vecchiaia. Negli ultimi 10 anni diminuiscono sistematicamente gli analfabeti, le persone che sanno leggere e scrivere ma non hanno concluso un corso regolare di studi e quelle con la licenza di scuola elementare e di scuola media.

La quota piu' significativa di popolazione, pari al 36,3%, e' in possesso del diploma (oltre 5 punti percentuali in piu' rispetto al 2011). Tra il 2011 e il 2021 si dimezzano gli analfabeti (dall'1,1% allo 0,5%), diminuiscono le persone che non hanno proseguito gli studi dopo il primo ciclo della scuola primaria e aumentano i laureati (dall'11,2% al 15,0%) e dottori di ricerca (dallo 0,3% allo 0,5%). A livello territoriale i laureati sono il 17,2% al Centro, il 15,3% al Nord-ovest, il 14,9% al Nord-est, il 13,8% nel Meridione e il 13% nelle Isole. Le quote piu' elevate di titoli di studio bassi si rilevano invece al Sud. Con il 19,1% il Lazio e' la regione con l'incidenza piu' elevata di laureati e di dottori di ricerca (0,8%) a cui si contrappone la Puglia (12,9% e 0,3%), al pari di Valle D'Aosta/Valle'e d'Aoste, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I Grandi Comuni, con piu' di 250mila residenti, continuano a essere un polo di attrazione per i piu' istruiti: la quota di laureati registra un picco (29,1%) a Milano e Bologna, che dal 2011 guadagnano 6 punti percentuali. Piu' contenute, ma sempre sopra la media nazionale del 15%, le incidenze di laureati a Palermo, Napoli e Catania, che in dieci anni crescono tra i 2,5 e i 3,2 punti percentuali. Le persone senza tetto e senza fissa dimora ammontano a poco piu' di 96mila mentre la popolazione che formalmente risulta residente nei campi attrezzati o negli insediamenti tollerati e spontanei e' pari a circa 16mila unita'. Piu' di un terzo della popolazione residente in convivenza e' rappresentato da stranieri, concentrati prevalentemente nelle strutture di accoglienza per immigrati e nelle convivenze ecclesiastiche.

