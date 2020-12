Istat: Pil, Bolzano in testa, performance peggiori in Marche e Abruzzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - A livello regionale e' la Provincia Autonoma di Bolzano a registrare la crescita del Pil in volume piu' elevata, con un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente, seguita dalla Sardegna, dove il Pil e' cresciuto dello 0,8%, a fronte dello 0,3% del 2018, e Lombardia, Emilia Romagna e Puglia (+0,7%).

Sopra la media nazionale si posizionano anche Umbria (+0,6%), Veneto e Toscana (entrambe con un incremento dello 0,4%). In Basilicata, pur se in linea con la media nazionale, la crescita economica rallenta sensibilmente: nel 2019 il Pil e' aumentato dello 0,3%, contro il 2,9% dell'anno precedente. Il Pil in volume nel 2019 segna una diminuzione in Liguria, Campania, Molise (-0,1%), Piemonte e Provincia Autonoma di Trento (-0,2%); le flessioni maggiori si riscontrano nelle Marche e in Abruzzo (-0,3%). Sono i dati dell'Istat sui conti economici territoriali per gli anni anni 2017-2019.

