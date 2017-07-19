Istat: opposizione scrive a La Russa, e' emergenza, Giorgetti riferisca in Senato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "I dati presentati dall'Istat nel Rapporto annuale 2026, insieme alle previsioni della Commissione europea, delineano un quadro di oggettiva emergenza nazionale, che esige una risposta politica immediata". Lo scrivono in una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa i presidenti dei gruppi di opposizione di Palazzo Madama, Raffaella Paita di Italia Viva, Francesco Boccia del Partito democratico, Luca Pirondini del Movimento 5 stelle, Giuseppe De Cristofaro di Avs, come riferisce un comunicato. "Di fronte a un quadro di tale gravita', chiediamo al presidente La Russa di sollecitare il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, perche' venga a riferire con urgenza all'Assemblea del Senato".
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(RADIOCOR) 22-05-26 15:41:48 (0503) 5 NNNN