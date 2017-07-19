Istat: opposizione scrive a La Russa, e' emergenza, Giorgetti riferisca in Senato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "La Commissione europea - rilevano i Capigruppo di opposizione - ha rivisto al ribasso le stime di crescita del pil dell'Italia per il 2026, e per il 2027, che il nostro Paese chiudera' al penultimo posto in Europa. L'inflazione ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie, la poverta' energetica colpisce il 9,1% della popolazione e il lavoro povero e precario resta una piaga diffusa. Su questo sfondo si consuma un inverno demografico senza precedenti: appena 1,14 figli per donna, con intere generazioni che rinunciano a costruire una famiglia non per scelta, ma per impossibilita' materiale".

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(RADIOCOR) 22-05-26 15:43:17 (0504) 5 NNNN