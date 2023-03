Istat: nel IV trimestre cresce export in tutte le aree, guida Nord Ovest (+3,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Nel quarto trimestre 2022 l'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: piu' ampia per il Nord-ovest (+3,2%), piu' contenuta per il Nord-est e il Sud e Isole (per entrambe +1,1%) e per il Centro (+0,8%).

Nel 2022, inoltre, rispetto all'anno precedente, l'export in valore mostra una crescita molto sostenuta (+20%) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensita' diverse: l'aumento delle esportazioni e' molto marcato per le Isole (+58,0%), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,4%) e il Nord-ovest (+19,6%), relativamente piu' contenuto per il Nord-est (+16,0%) e il Sud (+15,4%).

Nel complesso dell'anno scorso, tutte le regioni italiane registrano incrementi dell'export in valore, a eccezione del Molise (-12,1%): i piu' marcati per Marche (+82,0%), Sardegna (+61,8%) e Sicilia (+56,0%), i piu' contenuti per Basilicata (+0,4%) e Abruzzo (+2,1%). La performance positiva della Lombardia (+19,1%) spiega da sola un quarto della crescita dell'export nazionale.

