Istat: nel I trim crescita congiunturale export in tutte Regioni, +9,8% Sud e Isole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Nei primi tre mesi del 2025, segnala Istat, l'aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Abruzzo spiega per 2,6 punti percentuali la crescita su base annua dell'export nazionale; un ulteriore contributo positivo di 1,5 punti percentuali deriva dalle maggiori vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, da Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. Per contro, le minori vendite di coke e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna e di autoveicoli da Piemonte, Campania e Abruzzo forniscono un contributo negativo alla dinamica tendenziale dell'export, pari a -1,3 punti percentuali.

Nel periodo, i contributi positivi maggiori alla crescita su base annua dell'export nazionale derivano dall'aumento delle esportazioni del Friuli-Venezia Giulia verso la Germania (+187,4%), del Lazio verso Stati Uniti (+126,4%) e paesi Opec (+256,2%), della Lombardia verso gli Stati Uniti (+13,5%) e della Toscana verso la Francia (+22,9%). Gli apporti negativi piu' ampi, invece, provengono dal calo delle vendite della Lombardia verso la Svizzera (-18,5%) e della Toscana verso la Turchia (-36,3%).

Nell'analisi provinciale dell'export, si segnalano le performance positive di: Trieste, Firenze, Roma, Palermo e Arezzo; i contributi negativi piu' ampi derivano da: Gorizia, Siracusa, Cagliari, Siena e Torino.

"Su base annua - commenta l'istituto - la crescita dell'export in valore riguarda il Centro e il Nord-est. Per il Centro, la forte crescita tendenziale e' trainata soprattutto dalle maggiori vendite di prodotti farmaceutici e metalli e prodotti in metallo della Toscana e di prodotti farmaceutici e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi del Lazio. Per il Nord-est, l'export torna a crescere in termini tendenziali, dopo quasi due anni, grazie alla performance positiva del Friuli-Venezia Giulia, che si deve principalmente alle maggiori vendite di mezzi di navigazione marittima. Pressoche' stazionario su base annua l'export per il Nord-ovest, mentre si attenua la sua flessione tendenziale per il Sud e Isole".

I dati sono consultabili sulla banca dati online Coeweb e sulla nuova piattaforma Statistiche del commercio estero, che dal 1 ottobre 2025 sostituira' Coeweb.

