Istat: nel 2024 popolazione a rischio poverta' sale al 23,1%

Aumenta diseguaglianza di reddito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Nel 2024 il 23,1% della popolazione e' a rischio poverta' o esclusione sociale (nel 2023 era 22,8%), si trova cioe' in almeno una delle tre seguenti condizioni: a rischio di poverta', in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensita' di lavoro. La quota di individui a rischio di poverta' si attesta sullo stesso valore del 2023 (18,9%), quella di chi e' in condizione di grave deprivazione materiale e sociale al 4,6% (rispetto al 4,7%); aumenta la percentuale di individui che vivono in famiglie a bassa intensita' di lavoro (9,2% e 8,9% nell'anno precedente). Nel 2023, il reddito annuale medio delle famiglie (37.511 euro) aumenta in termini nominali (+4,2%), si riduce in termini reali (-1,6%); l'ammontare di reddito percepito dalle famiglie piu' abbienti e' 5,5 volte quello percepito dalle famiglie piu' povere (5,3 del 2022). E' pari a 30.039 euro il reddito netto familiare mediano nel 2023, circa 2.503 euro al mese; scende del 4,6% il reddito reale nel Nord-est; sono il 10,3% gli occupati a rischio di poverta' lavorativa. Lo rileva Istat.

