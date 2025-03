Istat: nel 2024 minimo storico fecondita', record cittadinanze italiane a 217 mila -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Istat rileva che insieme a un calo contenuto della popolazione residente, che continua a invecchiare, alla conferma di una dinamica naturale fortemente negativa, attenuata da una dinamica migratoria piu' che positiva, alla progressiva contrazione della dimensione media delle famiglie, il 2024 aggiunge il minimo storico di fecondita', la speranza di vita che supera i livelli pre-pandemici, l'aumento degli espatri di italiani e l'importante crescita della popolazione straniera residente. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente conta 58,934 milioni di individui, in calo di 37 mila unita' su anno: la diminuzione della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014 e il decremento del 2024 (-0,6 per mille) e' in linea con quanto osservato negli anni precedenti. Al Nord la popolazione aumenta dell'1,6 per mille, al Centro e Sud si registrano variazioni negative pari a -0,6 per mille e a -3,8 per mille; nelle Aree interne la perdita e' piu' intensa rispetto ai Centri (-2,4 per mille, contro -0,1 per mille). A livello regionale, la popolazione risulta in aumento soprattutto in Trentino-Alto Adige (+3,1 per mille), Emilia-Romagna (+3,1 per mille) e Lombardia (+2,3 per mille); le maggiori perdite in Basilicata (-6,3 per mille) e Sardegna (-5,8 per mille). Dei cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza risultano avere il peso maggiore: albanesi (31 mila acquisizioni), marocchini (27 mila) e rumeni (15 mila). Il 64% delle acquisizioni di cittadinanza si deve a nove collettivita'; rispetto al 2023 scendono argentini e brasiliani (rispettivamente -11% e -10%), crescono quelle di India +30% e Bangladesh +19%.

