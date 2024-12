Istat: nel 2023 popolazione in lieve calo a 58.971.230, aumentano stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - Al 31 dicembre 2023 la popolazione abitualmente dimorante in Italia conta 58.971.230 individui, 25.971 unita' in meno dell'anno prima, con una riduzione dello 0,4 per mille. Il lieve calo e' il frutto di andamenti demografici sul territorio tutt'altro che omogenei. In termini relativi il calo maggiore si riscontra al Sud (-3,7 per mille) e nelle Isole (-3,8 per mille); al Centro -1 per mille, al Nord-ovest +2,3 per mille e il Nord-est +2 per mille. A livello regionale il quadro complessivo presenta variazioni negative della popolazione in tutte le regioni del Mezzogiorno (con un picco del -8,1 per mille in Basilicata) e in tutte quelle del Centro (-3,9 per mille in Umbria); nel Nord, salvo la Valle d'Aosta (-2,1 per mille), la popolazione cresce ovunque, con un massimo del +6,3 per mille nella Provincia autonoma di Bolzano. Gli stranieri censiti come residenti salgono a 5.253.658 (+21,8 per mille rispetto al 2022) e la loro incidenza sul totale della popolazione cresce all'8,9%. Lo rileva Istat.

