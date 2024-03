Istat: nel 2023 entrate al 47,8% del Pil, uscite al 55% del Pil

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Nel 2023 le entrate totali delle Pa sono cresciute del 6,4% rispetto al 2022, con un'incidenza sul Pil del 47,8%. Le entrate correnti hanno registrato un aumento del 5,8%, attestandosi al 46,6% del Pil; quelle in conto capitale del 39,7% soprattutto per la crescita dei contributi agli investimenti dall'Ue relativi al Pnrr. Le uscite totali sono aumentate del 3,8% rispetto al 2022, con un'incidenza in rapporto al Pil pari al 55%. Le uscite correnti sono cresciute del 1,9% principalmente in conseguenza della dinamica dei consumi intermedi (+2,4%) e delle prestazioni sociali in denaro (+4,3%). Le uscite in conto capitale sono aumentate del 14,8%, sintesi della crescita dei contributi agli investimenti (+23,4%) e degli investimenti (+25,9%), e di un calo delle altre uscite in conto capitale (-57,4%). Lo rileva Istat.

