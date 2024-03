Istat: nel 2021 le donne sono solo il 30% degli imprenditori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Sono oltre 4,8 milioni gli imprenditori nel 2021: le donne rappresentano solo il 30%, seppur in lieve crescita rispetto al 2015 quando la percentuale di donne era del 29,1%. Le imprenditrici sono mediamente piu' giovani dei colleghi maschi (rispettivamente 49 e 52 anni). Tra gli under 35 si osserva un maggiore equilibrio di genere con un'incidenza della presenza femminile del 37,1%. La maggioranza delle imprenditrici opera nei Servizi (90,7% a fronte del 74,9% degli imprenditori), in cui le donne rappresentano poco piu' di un terzo (34,2%) del totale degli imprenditori del comparto. Poco meno di un milione di donne svolge attivita' imprenditoriale senza dipendenti (64,8% a fronte del 62,4% degli uomini). Ha conseguito un titolo di studio terziario il 34,5% delle imprenditrici a fronte del 23,4% degli uomini. Le donne rappresentano il 30,6% degli imprenditori extra-Ue operanti in Italia, l'incidenza sale al 42,5% tra gli imprenditori Ue.

Lo rileva Istat.

bab

