Istat: nel 2021 il 91,2% della popolazione vive nei centri abitati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - La densita' delle localita' e l'incidenza complessiva della superficie territoriale utilizzata decrescono dal Nord al Mezzogiorno.

Nel Nord-ovest si contano circa 30,8 localita' ogni 100 chilometri quadrati per una superficie complessiva del 9,6% del territorio; nelle Isole i due indicatori sono pari, rispettivamente, a 6,8 localita', con un'incidenza del 4,1% sul territorio. In termini di popolazione le localita' abitate del Mezzogiorno sono mediamente piu' grandi: 1.140 abitanti per localita' nelle Isole e 1.814 al Sud, 917 al Centro e 627 e 861, rispettivamente, del Nord-est e del Nord-ovest. Sardegna e Molise tra 1991 e 2021, e Basilicata a partire dal 2001, sono le Regioni dove il modello dell'espansione delle aree antropizzate sembra scollegato dalla dinamica demografica: la superficie delle localita' cresce piu' della media nazionale, anche a fronte di variazioni negative della popolazione residente. Il suolo urbanizzato nei Comuni capoluogo di Citta' metropolitana raggiunge livelli consistenti: in media gia' nel 1991 il 40,7% del territorio risulta incluso in localita' abitate o produttive, arriva al 42,3% nel 2021. Tra i 14 Comuni capoluogo, a Napoli, Torino e Milano le localita' abitate e produttive presentano una superficie superiore all'80% del territorio comunale; Firenze 60,7%, Palermo 55,1%, Bologna 54,8% e Bari 51,4%. A fronte di una sostanziale saturazione dei poli urbani si determina un progressivo trasferimento delle nuove edificazioni nei Comuni limitrofi: in quelli di prima corona l'incremento della superficie delle localita' abitate e produttive e' pari al +20,7% nel 1991-2001 e al +7% e +5,5% nei due decenni successivi; nei Comuni di seconda corona le variazioni sono pari a +16,7%, +7,3% e + 5,6%.

