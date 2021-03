Istat: nel 2020 minimo nascite dall'Unita' e massimo decessi dal dopoguerra-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Alle conseguenze dirette del virus dovute ai decessi, prosegue l'Istat nel suo rapporto, si sono aggiunte le ripercussioni che le misure, volte a contenere la diffusione dei contagi, hanno prodotto sulla vita delle persone (restrizioni di movimento, interruzione totale o parziale di attivita' lavorative, limitazione nel numero di partecipanti alle cerimonie).

Il decremento di popolazione registrato tra l'inizio e la fine dell'anno 2020 interessa in modo generalizzato tutte le ripartizioni. Tuttavia il confronto con l'analoga variazione riferita al 2019 consente una lettura approfondita dell'impatto dell'epidemia nelle zone piu' colpite.

La perdita di popolazione del Nord, soprattutto nella prima ondata, appare in tutta la sua drammatica portata. Se nel 2019 il deficit di popolazione era stato piuttosto contenuto sia nel Nord-ovest che nel Nord-est (rispettivamente -0,06% e -0,01%), nel corso del 2020 il Nord-ovest registra una perdita dello 0,7% e il Nord-est dello 0,4 per cento. Il Centro vede raddoppiare in termini percentuali il deficit di popolazione (da -0,3% del 2019 a -0,6% del 2020) mentre il Sud e le Isole, piu' colpite nella seconda ondata (da meta' settembre), subiscono una perdita dello 0,7%, simile a quella del 2019, per effetto della tendenza allo spopolamento gia' in atto da diversi anni.

Lombardia ed Emilia Romagna registrano una inversione di tendenza in termini di variazione di popolazione, passando da un incremento nel 2019 (rispettivamente +0,2% e +0,1%) a un deficit nell'anno successivo rispettivamente di -0,6% e -0,4 per cento. Anche la provincia autonoma di Bolzano, tradizionalmente caratterizzata da incrementi di popolazione, vede ridurre il saldo totale percentuale (dal +0,4% del 2019 al +0,2% del 2020). All'opposto le regioni del Mezzogiorno, anche quelle con il primato di saldo totale negativo (Molise -1,3% e Basilicata -1,0%), hanno perdite percentuali piu' contenute rispetto al 2019.

L'impatto differenziale dell'epidemia sulla mortalita' (maggiore al Nord rispetto al Mezzogiorno) e la contrazione dei trasferimenti di residenza spiegano queste differenze geografiche.

Com-Sim

