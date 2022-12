Istat: Italia sempre piu' vecchia, 5,4 anziani per ogni bambino

Eta' media degli stranieri piu' bassa di oltre 10 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic- L'Italia e' un Paese sempre piu' vecchio. Nel 2021 l'eta' media si e' innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni). La Campania continua a essere la regione piu' giovane (eta' media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella piu' anziana (49,4, anni). L'invecchiamento della popolazione italiana e' ancora piu' evidente nel confronto con i censimenti passati. Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani contro meno di un anziano per ogni bambino del 1951 (3,8 nel 2011). L'indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e piu' e quella con meno di 15 anni) e' notevolmente aumentato e continua a crescere, da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021 (148,7% nel 2001). La piu' giovane struttura per eta' della popolazione straniera rallenta il processo di invecchiamento della popolazione residente in Italia. L'eta' media degli stranieri e' piu' bassa di oltre 10 anni rispetto a quella degli italiani (35,7 anni contro 46 anni nel 2021). Si sta riducendo pero' il peso relativo dei minori, che rappresentano il 20,8% della popolazione straniera censita (quota pari al 21,3% nel 2001). Lo rileva Istat nel Censimento demografico.

bab

(RADIOCOR) 15-12-22 12:03:25 (0273)SAN,PA,ASS 5 NNNN