Istat: Italia record di auto per abitante ma indietro nell'elettrico (0,6%) -2

Resta alta la densita' dei veicoli nei capoluoghi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - L'indice che monitora l'evoluzione del potenziale inquinante delle autovetture, segnala l'Istat, continua a migliorare con regolarita', scendendo nel 2023 a 110,7 nell'insieme dei capoluoghi (138,1 nel 2018). Nelle citta' del Mezzogiorno, tuttavia, il valore resta molto piu' alto (133,6) rispetto a quelle del Nord (100,9) e del Centro (104,2), prossime all'equilibrio (100) fra auto piu' inquinanti e a basse emissioni.

Nel 2023, i capoluoghi contano in media 3.970 veicoli per km2 di superficie urbanizzata, con un massimo di 7.523 a Napoli e un minimo di 1.647 a Lucca. La densita' e' mediamente piu' alta nei capoluoghi metropolitani (5.149 veicoli/km2) e in quelli del Mezzogiorno (4.540). Tra le grandi citta', valori molto elevati si rilevano anche a Torino, Milano, Palermo e Catania.

Tassi di motorizzazione in aumento, per il secondo anno consecutivo, in tutti i capoluoghi metropolitani, alcuni dei quali avevano registrato una flessione di questo indicatore fra il 2018 e il 2021. Fra le grandi citta' superano la media nazionale Catania (815 autovetture/1.000 ab.), Reggio di Calabria e Cagliari (oltre 700).

com-vmg

(RADIOCOR) 10-12-24 11:38:24 (0284) 5 NNNN