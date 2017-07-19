Istat: in 2024 decessi -2,7%, speranza di vita tocca massimo storico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - La speranza di vita alla nascita e' piu' alta nel Nord. Nel 2024 nel Nord-est si attesta a 82,3 anni per gli uomini e 86,2 anni per le donne, con un guadagno sul 2023 di oltre sette mesi per gli uomini e circa tre mesi per le donne; nel Nord-ovest e' pari a 82 e 85,9 anni per uomini e donne, con un guadagno, rispettivamente, di circa cinque e quattro mesi. Nel Centro gli uomini guadagnano sei mesi rispetto all'anno precedente, raggiungendo una speranza di vita alla nascita pari a 81,9 anni, le donne ne guadagnano quasi cinque e la loro speranza di vita alla nascita si attesta a 85,8 anni. Il Mezzogiorno, dove pure gli aumenti sono rilevanti, continua a registrare la speranza di vita alla nascita piu' bassa. Nel Sud e nelle Isole la speranza di vita degli uomini e' pari a 80,5 anni (con un guadagno di quasi sette mesi nel Sud e quasi otto mesi nelle Isole). Per le donne e' pari a 84,8 nel Sud e 84,7 nelle Isole, per un guadagno sul 2023 di, rispettivamente, sei e sette mesi circa. A livello regionale, Trentino Alto-Adige e Campania continuano a essere le regioni dove si vive, rispettivamente, piu' e meno a lungo. Nella Provincia autonoma di Bolzano si registra la speranza di vita alla nascita piu' alta per gli uomini (82,9 anni, per le donne 86,6), nella Provincia autonoma di Trento si osserva il valore piu' alto per le donne (86,9 anni, per gli uomini 82,6). La Campania, nonostante un considerevole aumento (mezzo anno per entrambi i sessi), continua a detenere la speranza di vita alla nascita piu' bassa, pari a 79,8 per gli uomini e a 84 per le donne.

