Istat: Furlan, dati su nascite allarmante, politica rifletta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - 'Bisogna contrastare il crollo della natalita' perche' con meno famiglie il Paese e' molto piu' debole e fragile'. Lo scrive la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan commentando l'appello del Capo dello Stato, dopo i dati Istat. 'Emerge un quadro davvero allarmante che dovrebbe far riflettere tutta la classe politica e dirigente. Siamo il paese in Europa che fa meno figli, con un calo preoccupante delle nascite in particolare al Sud, dove continua l'esodo costante di migliaia di giovani verso altre regioni. Il vero problema sociale ed economico e' oggi rappresentato dall'emigrazione interna e non dall'immigrazione come viene invece alimentato da falsa propaganda. Il tema da affrontare con interventi urgenti e straordinari oggi e' quello della crescita zero, la scarsita' di investimenti pubblici e privati, i cantieri fermi, la mancanza di una politica a favore della natalita', della famiglia e il lavoro delle donne. Di queste cose dovrebbe occuparsi la politica che invece discute e si divide su temi che non sono certo una priorita' per il Paese e gli italiani'.

bab

(RADIOCOR) 11-02-20 18:13:50 (0508)PA 5 NNNN