Istat: export sale solo al Centro in IV trimestre, 2025 in aumento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - Nel quarto trimestre 2025, si stima una flessione congiunturale dell'export per tutte le ripartizioni territoriali, a parte il Centro (+0,7%). La riduzione congiunturale e' ampia per il Sud e Isole (-6,7%), piu' contenuta per il Nord-est (-1,1%) e il Nord-ovest (-0,5%). Nel 2025, rispetto all'anno precedente, la crescita dell'export in valore (+3,3%) e' sintesi di dinamiche territoriali differenziate: l'aumento delle esportazioni e' marcato per il Centro (+13,2%), piu' contenuto per il Sud (+3,2%), il Nord-ovest (+2,3%) e il Nord-est +(2%), mentre si rileva un'ampia contrazione per le Isole (-11%). Nel 2025, le regioni piu' dinamiche all'export sono Toscana (+21,3%), Friuli-Venezia Giulia (+17,8%), Calabria (+10,8%), Liguria (+10,2%) e Lazio (+9,6%); registrano cali piu' ampi: Basilicata (-17,8%), Sardegna (-11,4%), Sicilia (-10,8%) e Marche (-7,6%). Lo rileva Istat.

bab

(RADIOCOR) 11-03-26 10:15:43 (0242) 5 NNNN