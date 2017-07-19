Istat: export regionale in aumento nel terzo trimestre, tranne Sud e Isole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Nel terzo trimestre, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali, a esclusione di Sud e Isole (-0,9%). L'aumento congiunturale e' piu' ampio per il Centro (+3,2%), piu' contenuto per il Nord-ovest e il Nord-est (per entrambi +2,4%). Nel periodo gennaio-settembre, la crescita tendenziale dell'export nazionale in valore (+3,6%) e' sintesi di dinamiche territoriali differenziate: aumenta per il Centro (+14,3%) e per il Sud (+3,2%), il Nord-ovest e il Nord-est (per entrambi +1,9%), in ampia contrazione le Isole (-7,3%). Lo rileva Istat, segnalando che nei nove mesi, le regioni che registrano incrementi su base annua piu' marcati dell'export in valore sono: Friuli-Venezia Giulia (+22,5%), Toscana (+20,2%) e Lazio (+14%); flessioni piu' ampie per Basilicata (-12,1%), Sardegna (-11,5%), Molise (-7,7%) e Sicilia (-5,1%).

