Istat: export regionale in aumento nel terzo trimestre, tranne Sud e Isole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Nei nove mesi , l'aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Abruzzo spiega per tre punti percentuali la crescita su base annua dell'export nazionale; un ulteriore contributo positivo di 1,2 punti percentuali deriva dalle maggiori esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, dalla Toscana e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, dal Friuli-Venezia Giulia. Per contro, le minori vendite di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. dalla Toscana, di coke e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna, e di autoveicoli da Piemonte e Campania forniscono un contributo negativo pari a -1,1 punti percentuali. Nei nove mesi, i contributi positivi maggiori alla crescita tendenziale dell'export nazionale derivano dall'aumento delle vendite della Toscana verso Francia (+49,5%), Spagna (+85,4%), Svizzera (+101,7%), Stati Uniti (+12,5%) e paesi Opec (+40,4%), del Lazio verso gli Stati Uniti (+74,2%) e del Friuli-Venezia Giulia verso Stati Uniti (+55,3%) e Germania (+67,5%); il contributo negativo piu' ampio proviene dal calo delle vendite della Toscana verso la Turchia (-44,7%). Nell'analisi provinciale dell'export, Istat segnala le performance positive di Firenze, Trieste, Frosinone, Varese e Arezzo; i contributi negativi piu' ampi derivano da Milano, Siracusa, Cagliari, Siena e Venezia.

bab

(RADIOCOR) 11-12-25 13:48:53 (0391) 5 NNNN