Istat: dal 1861 a oggi popolazione oltre il raddoppio, stranieri sono 5,1 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Tra il 1861 e il 2022 la popolazione del nostro Paese, commenta l'Istituto nell'introduzione allo studio, e' piu' che raddoppiata ai confini attuali e quasi triplicata se si considerano le annessioni territoriali successive del Triveneto dall'impero austro-ungarico e dello Stato Pontificio, dal 1861 ridotto al solo Lazio.

Nel corso di questo periodo, assieme al numero di residenti sono cambiati profondamente anche le caratteristiche e i comportamenti delle persone. L'allungamento della vita e la contrazione della natalita' hanno determinato l'aumento del numero di anziani e la riduzione di quello dei giovani. I flussi migratori internazionali hanno contrastato la crescita naturale della popolazione per oltre un secolo, mentre negli ultimi vent'anni ne hanno compensato la diminuzione. Si e' infine modificata sostanzialmente la distribuzione degli abitanti sul territorio, con lo sviluppo delle citta' - in particolare nel Centro-nord - e l'abbandono delle zone piu' disagiate dell'interno: una tendenza che negli ultimi decenni si e' evoluta, con l'espansione delle citta' satellite nelle aree metropolitane.

Quanto all'immigrazione, in particolare, questo fenomeno inizia a crescere sostanzialmente nella seconda meta' degli anni Novanta. Nello stesso periodo riprende anche l'emigrazione dal Mezzogiorno, in crisi, verso il Centro-nord. Nei primi anni Duemila, l'accelerazione dell'immigrazione legale (che si traduce in residenza anagrafica) determina una ripresa della crescita demografica, concentrata nelle aree urbane economicamente piu' forti del Paese. La regolarizzazione degli immigrati, introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (meglio nota come legge Bossi-Fini), fa aumentare di oltre 700mila i permessi di soggiorno in Italia nel 2004, per coloro che gia' possiedono un contratto di lavoro. Nel decennio 2005-2014 i residenti crescono di 3,2 milioni grazie all'immigrazione regolare e, anche, alla giovane eta' e maggior fertilita' degli immigrati. Con un certo ritardo, aumentano anche le acquisizioni di cittadinanza, con un picco di 200 mila nuovi cittadini nel 2016. Si tratta di un'esperienza simile a quella della Spagna e a quella vissuta precedentemente da Francia e Germania.

La Grande recessione iniziata nel 2008 ha reso meno attrattiva l'Italia per gli immigrati e, al tempo stesso, ha portato a una discreta ripresa dell'emigrazione tra le coorti giovanili. A inizio 2021, gli stranieri in Italia sono circa 5,1 milioni e rappresentano l'8,7% della popolazione residente, rispetto all'11,3% in Spagna, il 12,7% in Germania e il 7,7% in Francia, dove pero' l'immigrazione ha una storia molto piu' radicata (con riferimento al 2015, solo il 70,4% dei nuovi nati ha entrambi i genitori nati nel Paese). I nati all'estero, compresi i discendenti di emigrati di ritorno, nel 2021 costituivano circa il 18,2% della popolazione residente in Germania, il 15,2% in Spagna, il 13,2% in Francia e il 10,6% in Italia. La riduzione del saldo migratorio, dal 2015 porta a una graduale riduzione della popolazione residente per la prima volta dal 1918. L'origine degli stranieri residenti in Italia e' nel 47% dei casi europea. Le nazionalita' piu' rappresentate sono Romania (1,1 milioni) e Albania (433 mila), seguite da Marocco (429 mila), Cina (330 mila) e Ucraina (236 mila): questi cinque paesi insieme costituiscono la meta' del totale. Le donne sono il 51,2% dei residenti stranieri, con differenze importanti tra le aree di provenienza, che si intrecciano con gli sbocchi occupazionali prevalenti per genere nelle singole comunita' di immigrati.

